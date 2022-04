Terrificante incidente, auto finisce sotto un camion: coda di 10 chilometri

Pauroso incidente nella mattinata di venerdì lungo l'autostrada A4: per cause ancora da accertare, un'auto che viaggiava in direzione della città si è schiantata contro un camion che la precedeva. Un impatto davvero violento: la parte anteriore della macchina - una station wagon - è infatti andata completamente distrutta, finendo in parte sotto il rimorchio del mezzo pesante.

È accaduto tra il casello di Ospitaletto e quello di Brescia Ovest: la chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 10.30 e sul posto sono state inviate due ambulanze in codice rosso e due squadre dei vigili del fuoco.

Per l'uomo al volante della station wagon - un 40enne - si è inizialmente temuto il peggio, ma l'allarme è fortunatamente rientrato dopo l'arrivo dei sanitari: sarebbe uscito praticamente illeso dall'abitacolo. Per lui - pare - solo qualche lieve contusione medicata sul posto.

Inevitabili le ripercussioni su traffico: una corsia dell'autostrada è infatti stata chiusa per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli. Si segnalano code di oltre 10 chilometri, a partire dallo svincolo di Rovato, in direzione di Brescia.