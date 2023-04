Maxi incidente, coinvolte 14 persone tra cui 2 bambini: caos traffico

Il lungo weekend pasquale sta per iniziare e sull'autostrada A4 la situazione traffico è già piuttosto problematica, a causa di un incidente verificatosi stamattina in direzione Venezia, tra i caselli di Sirmione e Desenzano.

Lo schianto è avvenuto verso le 9.10: ha coinvolto diversi veicoli e 14 persone in tutto, tra cui due bambini di 4 e 6 anni e una 14enne. Per i soccorsi sono stati inviati sul posto tre ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco di Brescia. Fortunatamente, non si registrano feriti in gravi condizioni.

Pesantissime, invece, le ripercussioni sul traffico. Si sono formati oltre 5 chilometri di coda, con auto e camion incolonnati fino all'altezza di Lonato.