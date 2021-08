Tamponamento dopo il sorpasso, autostrada in tilt: code di chilometri

Allo scoccare di mezzodì già si segnalano 4 chilometri di coda, in probabile aumento, in direzione Milano: è la conseguenza dell'incidente avvenuto poco prima delle 11 in territorio di Lonato, sull'autostrada A4 in località Campagna (per intenderci, all'altezza del cantiere Tav).

Secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia Stradale, si sarebbe trattato di un tamponamento in fase di sorpasso: due i veicoli e quattro le persone coinvolte. Fortunatamente si segnala un solo ferito lieve: è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Rivoltella.