Tamponamento a catena, caos in autostrada: 6 feriti e code di chilometri

Tamponamento a catena nel tardo pomeriggio di mercoledì sull'autostrada A4, subito dopo il casello di Desenzano del Garda e in direzione Sirmione. Poco prima delle 18 almeno tre vetture si sarebbero scontrate una dopo l'altra: l'allarme è stato lanciato in codice rosso ma poi fortunatamente ridimensionato. Si contano comunque 6 feriti, tutti ricoverati in ospedale: tra i coinvolti tre ragazzi di 19, 25 e 30 anni, una ragazza di 23 anni, uomo e donna di 56 e 47 anni.

6 feriti in ospedale e traffico in tilt

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Verona Sud: sul posto anche i Vigili del Fuoco e una vasta mobilitazione sanitaria, con due automediche e ambulanze di Garda Emergenza, Croce Rossa e Cosp Bedizzole. I feriti sono stati ricoverati in codice giallo a verde negli ospedali di Desenzano e alla Poliambulanza di Brescia.

Traffico in tilt, inevitabile: serata di passione sulla Milano-Venezia, con code chilometriche fino a tardi. Per diverse ore si è viaggiato su una sola corsia, questo per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.