Incidente in A4 tra Desenzano e Brescia: chilometri di code

Autostrada A4 nel caos a partire dalle 6 di giovedì mattina, per un incidente che - tra i caselli di Desenzano e Brescia Est - ha visto coinvolto un autocarro diretto verso Milano.

Il mezzo pesante ha sbandato per cause ancora da accertare, sfondando il guardrail spartitraffico e finendo per invadere la terza corsia dell'opposta carreggiata. Nello schianto è rimasta coinvolta anche un'auto: i feriti sono in tutto due e - quasi per miracolo - non sono in gravi condizioni.

Il traffico è letteralmente bloccato: 9 km di coda in direzione di Brescia e 5 verso Verona. Le operazioni di rimozione del tir saranno lunghe e complicate: sull'asfalto è inoltre finito il carico di alimentari presente all'interno del rimorchio.