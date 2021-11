Camion si ribalta e perde il rimorchio: 8 chilometri di coda

Lunghe code in A4 a causa di un incidente stradale, che, fortunatamente, non ha visto feriti gravi.



Intorno alle 9.30, pare che un mezzo pesante (trasportante attrezzatura agricola), si sia ribaltato lateralmente, perdendo il rimorchio poco prima del casello di Verona Est, mentre procedeva in direzione Brescia.

Il sinistro avrebbe coinvolto "di striscio" anche un'automobile, senza particolari conseguenze. La dinamica è affidata alla Polizia Stradale e sul posto si sono diretti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero, per le liberare l'area.



Il sito della Brescia-Padova segnalava alle 10.30 code e rallentamenti per 8 chilometri di lunghezza.



Fonte: Veronasera.it