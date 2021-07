Pauroso incidente in autostrada: coinvolte 4 auto e un camion, 6 feriti

Quattro veicoli e un mezzo pesante coinvolti, sei le persone ferite, nessuna in gravi condizioni: è il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte tra lunedì e martedì lungo l’autostrada A4, all’altezza dei caselli tra Brescia Centro e Brescia Est in zona San Polo.

6 feriti ricoverati in ospedale

Lo scontro si è verificato qualche minuto dopo l’una. Per i soccorsi sono state inviate sul posto sei ambulanze, un elisoccorso e un’ automedica, insieme ai Vigili del Fuoco con il supporto di un’autogrù. I feriti, di età compresa tra i 24 e 56 anni, sono stati medicati dai sanitari e trasportati in codice giallo al Civile e alla Poliambulanza di Brescia. L’esatta dinamica è ancora sconosciuta, le indagini sono a cura della Polizia stradale. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore per consentire la rimozione dei mezzi.