Maxi carambola fra 3 auto: soccorsi in codice rosso e caos traffico

Code e rallentamenti per circa 5 km sono segnalati nel tratto Bresciano dell'autostrada A4, tra lo svincolo di Desenzano e quello di Brescia Est. La causa è un incidente che si è verificato verso le 8.30 di oggi (lunedì 13 febbraio) al km 236 in direzione di Milano.

Stando alle prime informazioni trapelate, nello schianto avvenuto in territorio di Calcinato sarebbero rimaste coinvolte 3 auto. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale di Verona Sud che è sul posto per i rilievi di rito e per gestire la viabilità.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata in codice rosso: la centrale operativa ha inviato sul posto 4 ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco di Brescia. I soccorsi sono ancora in corso: al momento non si conosce la gravità e il numero dei feriti.