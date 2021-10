Si schianta in auto poco prima dell'alba: tanta paura per un ragazzo

È stato portato all'ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo, il ragazzo di 27 anni protagonista di un brutto incidente stradale avvenuto poco prima dell'alba di oggi – domenica 10 ottobre – nel tratto di autostrada A4 tra i caselli di Rovato e Palazzolo.

Per cause ancora da accertare – ma potrebbe trattarsi di un improvviso colpo di sonno, considerando l'orario –, il giovane ha perso il controllo della sua auto finendo per schiantarsi a lato della carreggiata, all'altezza della frazione Zocco di Erbusco.



Un impatto violento che ha fatto temere il peggio: il 118 ha subito inviato in codice rosso un'ambulanza e un'auto medica. Dopo le prime cure sul posto, il 27enne è stato condotto con l'autolettiga nel nosocomio orobico, dove è stato ricoverato con seri traumi e lesioni, ma non è in pericolo di vita. Per i rilievi è intervenuta la Polstrada di Novate.