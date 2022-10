Maxi carambola, tanta paura nella notte: 3 feriti portati in ospedale

Maxi carambola nella notte tra domenica e lunedì sull'autostrada A4, nel tratto fra Desenzano del Garda e Brescia Est in direzione Milano.

L'incidente ha coinvolto tre veicoli all'altezza di Calcinatello (la dinamica dev'essere ancora accertata), quando era da poco passata la mezzanotte. A seguito dell'allarme al 112, la centrale operativa ha subito inviato sul posto un'automedica e quattro ambulanze, tra cui quelle delle Croce Rossa di Calvisano e del COSP di Bedizzole.

Nel sinistro sono rimasti feriti tre uomini: un 51enne, un 56enne e un 57enne. Hanno riportato lesioni serie e sono stati tutti portati in ospedale per essere ricoverati in codice giallo; due alla Poliambulanza e uno nel nosocomio di Desenzano.

La strada è rimasta bloccata a lungo per permettere le operazioni di soccorso, ma – visto l'orario notturno – non si sono registrate particolari ripercussioni sul traffico.