Auto si schianta contro il guardrail, paura per una giovane donna: traffico in tilt

Un incidente, avvenuto verso le 11 di oggi (lunedì 10 giugno), ha creato parecchi disagi alla viabilità del tratto franciacortino dell’autostrada A4. Si sono formate code di oltre 5 chilometri tra i caselli di Rovato e Ospitaletto, in direzione di Brescia. Il bilancio, per fortuna, non è grave: nell’incidente è rimasta ferita una donna di 36 anni. Per lei nulla di grave: è stata soccorsa da un’ambulanza dei volontari di Bornato e poi accompagnata in ospedale, in codice verde.

La dinamica dell'incidente, che si è verificato in territorio di Cazzago San Martino, è al vaglio della polizia stradale di Seriate, che si è occupata dei rilievi. Stando alle prime informazioni trapelate, la 36enne avrebbe perso il controllo della sua auto - per motivi da chiarire - finendo poi per schiantarsi contro il guardrail. Non sarebbero, per fortuna, rimasti coinvolti altri veicoli. Rallentamenti e code, come detto, si sono formati durante le fasi di soccorso e di rimozione della macchina: il traffico è tornato alla normalità in poco meno di un’ora.