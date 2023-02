Tamponamento con un tir, 2 feriti e caos traffico: 6 chilometri di coda

Traffico in tilt nella mattinata di oggi, mercoledì 1° febbraio, sulla carreggiata in direzione Venezia dell'autostrada A4. A causa di un tamponamento che – poco prima delle 8 – ha coinvolto un mezzo pesante, si sono formati oltre 6 chilometri di coda tra i caselli di Brescia Est e di Desenzano del Garda.

Nello schianto sono rimaste ferite due persone, entrambe di circa 40 anni, nessuna delle quali è in gravi condizioni, fortunatamente. Per i soccorsi è stata inviata sul posto in codice giallo un'ambulanza dei volontari di Nuvolento, mentre per raccogliere i rilievi e gestire il traffico sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale di Verona Sud.

A due ore dall'incidente si procedeva ancora su una sola corsia, con un lungo serpentone di veicoli che, da Calcinato, arrivava fino all'altezza di Lonato. La misura si è resa necessaria per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati.