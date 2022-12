Tragico incidente sulla A4: ragazzo di 30 anni muore in un groviglio di lamiere

Tragico schianto nella notte sull'autostrada A4: a perdere la vita il 30enne Manuel Paissoni di Predore, sul lago d'Iseo. L'incidente poco dopo l'1 tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna, in direzione Brescia, all'altezza del km 278,100: secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi, la Bmw di Paissoni avrebbe tamponato violentemente un tir che si trovava di traverso sulla carreggiata, dopo essersi scontrato con un secondo mezzo pesante.

Pare che uno dei due camion si stesse rimettendo in prima corsia, dopo una sosta in piazzola, ma non si sarebbe accorto del sopraggiungere dell'altro veicolo, che avrebbe sterzato bruscamente per evitare l'impatto, andando così ad occupare la sede stradale.

Morto sul colpo nell'incidente

Tutto questo mentre sopraggiungeva la Bmw di Paissoni, che non sarebbe riuscito a evitare il camion. Scattato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari di ambulanza e automedica, oltre ai Vigili del Fuoco di Verona, che con divaricatori e cesoie idrauliche si sono messi al lavoro per estrarre il conducente dalla sua vettura, ridotta a un groviglio di lamiere. Purtroppo per lui non c'era già più niente da fare, morto sul colpo dopo l'incidente. La strada è rimasta chiusa al traffico quasi fino all'alba.

