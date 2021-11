Maxi incidente tra 5 veicoli: muore sul colpo dopo la visita alla figlia

Incidente mortale sulla A4, con code fino a 20 km segnalate anche dal sito dell'autostrada Brescia-Padova. Lo schianto è avvenuto verso le 14.30 di venerdì, poco dopo il casello di Soave-San Bonifacio, in direzione di Montebello.

Secondo quanto appreso dalla Polizia Stradale, intervenuta sul posto per i rilievi, 5 veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro, che ha causato la morte Dumitrache Condrache, un 70enne romeno residente a Padova, mentre un'altra persona è stata condotta in codice giallo in ospedale dai sanitari del 118, giunti sul posto con elicottero ed ambulanza.

Sul luogo dell'incidente hanno a lungo lavorato anche i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza i mezzi incidentati e liberare dagli abitacoli i viaggiatori coinvolti. Condrache stava tornando dalla Svizzera, dove era andato a trovare una delle sue due figlie.



Fonte: Veronasera.it