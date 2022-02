Incidente in A4, furgone schiacciato tra due camion: tre feriti, di cui uno gravissimo

Tre feriti, di cui uno in gravissime condizioni, e oltre 10 chilometri di coda. Questo il bilancio dello spaventoso incidente avvenuto, verso le 8 di martedì mattina, lungo l'autostrada A4 in direzione di Milano. Lo schianto si è verificato in territorio di Desenzano: stando alle prime informazioni trapelate, sarebbero rimasti coinvolti due camion e un furgone. La dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale di Verona Sud, ma sembra che si sia trattato di un tamponamento a catena. Un impatto violento: il furgone sarebbe rimasto schiacciato tra i due mezzi pesanti.

Operaio rianimato a lungo

Ad avere la peggio sono stati tre operai che viaggiavano sul furgone: estratti dalle lamiere accartocciate del veicolo dai vigili del fuoco, sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze e dell'elisoccorso. Le condizioni di uno di loro sarebbero molto critiche: è stato rianimato a lungo sul posto e poi trasportato, in eliambulanza, al Civile di Brescia. L'uomo sarebbe in pericolo di vita. Anche i due colleghi che erano accanto a lui sulla cabina del furgone avrebbero riportato gravi traumi: sono stati ricoverati all'ospedale di Desenzano. Non destano preoccupazione invece le condizioni dei due camionisti.

Traffico in tilt

Il tratto interessato dall'incidente è rimasto a lungo chiuso al traffico, per consentire i soccorsi: code di oltre 10 chilometri si sono formate tra Sirmione e Brescia Est.