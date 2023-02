Incidente tra camion in A4: due feriti e traffico nel caos, 10 km di coda

Traffico impazzito nella mattinata di oggi (martedì 28 febbraio) nel tratto gardesano dell'autostrada A4. Code di oltre dieci chilometri sono segnalate tra lo svincolo di Desenzano e l'uscita di Brescia Est, in direzione di Milano: la prima corsia di marcia è infatti stata chiusa, poco dopo le 9.30, a causa di un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti.

Stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe trattato di un violento tamponamento, avvenuto in territorio di Calcinato. I conducenti dei due mezzi pesanti non avrebbero riportato ferite di grave entità: soccorsi dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze, sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso.

Le operazioni di rimozione dei camion sono ancora in corso: per questa ragione si viaggia solo sulla seconda e terza corsia e, inevitabilmente, il traffico è andato in tilt. Sul posto anche la polizia stradale per gestire la viabilità, fortemente compromessa nell'ora di punta, con code di oltre dieci chilometri.