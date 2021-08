Si ribalta una cisterna carica di candeggina: caos traffico, coda di 4 km

Traffico nel caos sull'autostrada A4, a causa del ribaltamento di una cisterna carica di candeggina tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Ovest, in direzione Milano. Si segnala una coda di circa 4 km.

L'incidente è avvenuto verso le 6 di stamattina: in pochi minuti, sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco del nucleo Nbcr (nucleare - biologico - chimico - radiologico). Al momento pare che nessuno sia rimasto ferito in modo grave, neppure il camionista portato in codice giallo in ospedale. Il carico di candeggina è finito in un campo.