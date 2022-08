Schianto tra due auto: traffico in tilt, coda di oltre due chilometri

Coda di oltre due chilometri, smaltita in circa un'ora, stamattina sull'autostrada A4 in direzione Venezia, tra i caselli di Brescia Ovest e Brescia Centro.



L'incidente ha coinvolto due auto all'altezza del cavalcavia di via Labirinto. Per fortuna, i due conducenti – un 25enne e un 45enne – non sono rimasti feriti in modo grave; per i soccorsi è stata inviata sul posto un'ambulanza in codice giallo.

Le operazioni per rimuovere i mezzi e per mettere in sicurezza la carreggiata hanno creato forti disagi al traffico. Verso le 10.30 la situazione è iniziata a tornare alla normalità.