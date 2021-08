Quattro incidenti a raffica, muore giovane biker: code di chilometri

Traffico paralizzato lunedì mattina in autostrada A4 per un quadruplo incidente stradale, in uno dei quali – purtroppo – un motociclista ha perso la vita.

Il primo è avvenuto verso le 8,20 tra Brescia Est e Desenzano, il secondo tra Desenzano e Sirmione solo pochi minuti più tardi, il terzo sempre nel tratto gardesano ma una mezzora dopo.

Verso le 9,30, invece, il quarto incidente tra i caselli di Desenzano e Brescia est, ma stavolta in direzione opposta verso Venezia, costato la vita un biker di 32 anni, che si sarebbe scontrato con un mezzo pesante. Vano l'intervento dell'eliambulanza. Sul posto la Stradale per i rilievi.