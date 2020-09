Schianto auto-camion: code di oltre 3 km, sul posto pompieri ed elisoccorso

Per lunghi istanti si è davvero temuto il peggio, tanto che è stata mobilitata l'eliambulanza. Ma alla fine nessuno dei due uomini (un 29enne e un 44enne) coinvolti nell'incidente, avvenuto mercoledì mattina in A4, è stato trasportato in ospedale.

L'allarme è scattato alle 8, per uno violento tamponamento tra un'auto e un camion avvenuto tra i caselli di Rovato e Ospitaletto, in direzione di Brescia. Le condizioni dell'automobilista hanno inizialmente destato parecchia preoccupazione: in pochi minuti sono arrivate un'ambulanza dei Volontari di Bornato, una squadra dei Vigili del Fuoco e pure l'elisoccorso decollato da Brescia.

L'uomo è uscito miracolosamente illeso dall'abitacolo della sua auto. Nessuna ferita anche per il camionista. Inevitabili i disagi per il traffico nel tratto interessato dall'incidente: code (di oltre 3 chilometri) e rallentamenti si sono registrati durante le operazioni di soccorso e rimozione dei due veicoli coinvolti.