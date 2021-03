Spaventoso schianto tra camion: un ferito in gravi condizioni, traffico nel caos

L'incidente è avvenuto martedì pomeriggio sull'autostrada A4, in territorio di Lonato del Garda. Un cinquantenne è stato trasportato in elicottero all'ospedale Pederzoli di Peschiera

E' stato necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Brescia, con il supporto dell'autogru, per estrarre il conducente di uno dei due mezzi pesanti che si sono scontrati martedì pomeriggio, poco dopo le 17, sull'autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Brescia Est e Desenzano, nel territorio di Lonato del Garda.

Il 50enne al volante, rimasto incastrato nell'abitacolo del suo camion, è stato soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale Pederzoli di Peschiera, dove è giunto in codice rosso in gravi condizioni. A seguito dell'incidente si sono verificate lunghe code che hanno rallentato la circolazione stradale.