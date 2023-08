Auto avvolta dalle fiamme: paura e autostrada chiusa, coda di 7 chilometri

Non c'è pace per l'autostrada A4. Ieri il doppio incidente che ha coinvolto anche una giovane famiglia, poi l'incidente poco prima dell'alba di oggi. Come se non bastasse, sempre stamattina verso le 10, l'incendio di una vecchia Fiat 126 ha causato la chiusura del tratto tra i caselli di Desenzano e Brescia Est, con uscita obbligatoria al casello del comune gardesano per chi era diretto a Milano.

Le fiamme hanno avvolto l'utilitaria all'altezza di Calcinato. Gli occupanti dell'abitacolo sono riusciti a mettersi in salvo e nessuno è rimasto ferito, nonostante il forte spavento. Sul posto sono poi arrivati i Vigili del Fuoco di Brescia e gli agenti della Polizia Stradale di Verona Sud. Inevitabili le code, che hanno raggiunto una lunghezza di 7 chilometri.