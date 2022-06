Incidente con un tir, due auto distrutte e traffico nel caos: 5 km di coda

Traffico in tilt, martedì mattina, lungo l'autostrada A4, a causa di un incidente avvenuto tra Desenzano e Brescia Est, in direzione di Milano. Stando alle prime informazioni trapelate, nel violento schianto - avvenuto tra la corsia di sorpasso e quella centrale, in territorio di Calcinato - sarebbero rimaste coinvolte due auto e un tir. I veicoli sono andati completamente distrutti, ma non ci sarebbero feriti gravi.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata pochi minuti prima delle 9: sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco. Nessuna delle persone coinvolte sarebbe rimasta intrappolata tra le lamiere: gli automobilisti sarebbero riusciti ad uscire autonomamente dall'abitacolo, così come il camionista a lasciare la cabina del tir.

Sono in corso le operazioni per rimuovere i veicoli dalle due corsie interessate dalla carambola. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: si segnalano 5 km di coda.