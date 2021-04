Il triplice incidente, poi l'inferno: un ferito grave, coda mostruosa di 14 km

Giornata da dimenticare per gli automobilisti in transito sull'autostrada A4, in direzione Milano: la serie di incidenti che si è scatenata da metà mattina in poi ha causato code e rallentamenti, che si sono protratti ben oltre le 18 (come confermato in serata dalla Polizia Stradale) e un “picco” di 14 chilometri di coda registrato poco prima delle 14.

Nel dettaglio, si è trattato di tre tamponamenti tra mezzi pesanti: il primo intorno alle 10, il secondo mezz'ora più tardi e il terzo verso le 11. Diversi i camion coinvolti, e diversi i feriti: tra questi anche un ferito grave, un camionista rimasto incastrato nell'abitacolo (e liberato dai Vigili del Fuoco, intervenuti da Brescia, Mantova e Verona) e trasferito in elicottero al Civile di Brescia.

Sul posto ambulanze, pompieri e polizia

I rilievi sono stati affidati alle pattuglie della Polstrada di Padova, poi passati per competenza al distaccamento di Verona Sud. Sul posto anche l'automedica e ambulanze della Croce Rossa di Rivoltella, del Cosp di Bedizzole e dei volontari mantovani del Soccorso Azzurro. I primi due incidenti si sono verificati nella zona tra Montonale, Rivoltella e San Martino, tra i caselli di Sirmione e Desenzano; il terzo appena più indietro, tra i caselli di Peschiera e Sirmione.

Per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata, in direzione Milano sono stati chiusi proprio i caselli di Peschiera e Sirmione. Intorno a mezzogiorno si è arrivati a 9 km di coda, poi diventati 14 nel primo pomeriggio: alle 18 c'erano ancora code a tratti tra Sommacampagna e Sirmione. Per rimuovere i Tir incidenti sono intervenute delle gru speciali: ci sono volute delle ore.