Camion perde il carico, traffico nel caos: oltre 7 chilometri di coda

Mattinata complicata quella di oggi, sabato 17 giugno, lungo l'autostrada A4. Poco prima delle 11, un camion ha perso il rimorchio mentre percorreva il tratto compreso tra Seriate e Bergamo, in direzione di Brescia. Si registrano 7 km di coda, in aumento, tra i caselli di Seriate e Grumello. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale di Seriate ed il personale di Autostrade per l'Italia.

Per chi è in viaggio il consiglio è quello di uscire a Bergamo e di rientrare alla stazione di Grumello, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, oppure di prendere la A35.