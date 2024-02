Camion si ribalta nel campo: 4 km di coda e rallentamenti causa curiosi

Code e rallentamenti a causa di un incidente, ma pure della curiosità degli automobilisti in transito. Mattina di passione quella di oggi (mercoledì 7 febbraio) lungo il tratto franciacortino dell'autostrada A4: poco prima dell'alba un tir si è ribaltato, finendo la sua corsa nei campi che costeggiano la carreggiata in direzione Milano.

Il sinistro è avvenuto in territorio di Adro, tra l'uscita di Rovato e quella di Palazzolo: per fortuna non si registrano feriti gravi. Il camionista è stato trasferito all'ospedale di Bergamo, dopo le prime cure prestate dai sanitari sopraggiunti a bordo di un'ambulanza e di un'automedica.

Più pesanti le ripercussioni sul traffico: due corsie sono state chiuse per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo pesante. Code fino a 4 chilometri si sono formate in direzione del capoluogo lombardo. Disagi anche per coloro che viaggiavano verso Brescia a causa degli automobilisti ‘curiosi’ in transito che rallentavano per "capire" l'esito dello schianto accaduto nell'opposta direzione di marcia.