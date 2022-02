Incidente tra camion in autostrada: un ferito e caos traffico

Rallentamenti lungo l'autostrada A4. Tutto a causa di un incidente avvenuto, poco dopo le 11 di lunedì mattina, in direzione di Milano, tra le uscite di Sirmione e Desenzano del Garda

Stando alle prime informazioni trapelate, due mezzi pesanti si sono scontrati, per cause ancora da accertare, in territorio di Desenzano. Per i soccorsi è stata inviata un’ambulanza. Per fortuna non sembrano esserci feriti gravi. Ad avere la peggio è stato un 56enne che, dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasportato, in codice giallo, in ospedale.

Nessuna corsia è stata chiusa, ma negli istanti successivi all’incidente si sono registrate code e rallentamenti.