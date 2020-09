Prima il boato, poi il rogo: camion carico di bottiglie avvolto dalle fiamme

Prima hanno sentito il boato, poi con gli occhi fissi sullo specchietto retrovisore hanno notato le fiamme che stavano avvolgendo il cassone di un camion. Attimi di paura per gli automobilisti che, poco prima dell'alba di mercoledì, stavano percorrendo l'autostrada A4, nel tratto tra Desenzano e Brescia Est.

Tutto è accaduto verso le 5 in territorio di Calcinato. Per fortuna nessuno è rimasto ferito dallo scoppio o intossicato dal fumo sprigionato dal rogo del materiale trasportato dal camion: migliaia di bottiglie. L'autista del mezzo è riuscito a mettersi in salvo prima dell'arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Brescia, che hanno spento le fiamme in breve tempo, evitando così danni ben peggiori.