Tragedia sfiorata: tir sfonda il guardrail e invade la carreggiata opposta

Traffico nel caos ma pare nessun ferito grave, per fortuna, dopo lo spaventoso incidente avvenuto lungo l’autostrada A4, verso le 7.40 di oggi (mercoledì 20 settembre). È andata bene, considerando la dinamica dello schianto accaduto in territorio di Calcinato: un tir, che viaggiava in direzione di Milano, si è schiantato contro il guardrail finendo per sfondarlo e poi per invadere l’opposta carreggiata. L’autista è stato soccorso in codice rosso e poi trasportato in ambulanza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero meno critiche di quanto inizialmente temuto: il ricovero è avvenuto in codice giallo.

Fortunatamente, nessun altro veicolo in transito sarebbe rimasto coinvolto nello spaventoso incidente. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Le operazioni per rimuovere il mezzo pesante e il carico, che si è riversato sull’asfalto, hanno imposto la chiusura di 4 corsie (due in direzione di Milano e altrettante verso Venezia) tra Brescia Est e Desenzano. Inevitabili i disagi per il traffico, già intenso: si segnalano code di oltre 9 chilometri.