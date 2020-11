Calcinato: incidente in autostrada A4, grave camionista 57enne di Capriolo

Un 57enne di Capriolo è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civile di Brescia, in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A4 in direzione di Verona. Lo schianto in piena notte, poco prima dell’una e trenta, in territorio di Calcinato, coinvolti il mezzo pesante guidato dal 57enne e un altro camion.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio della Polizia Autostradale di Verona Sud, che si è occupata dei rilievi del caso. L’impatto tra i due mezzi pesanti sarebbe stato piuttosto violento: la chiamata al 112 è infatti scattata in codice rosso e sul posto si sono precipitate due ambulanze e un’automedica.

A destare maggiore preoccupazione, fin dai primi istanti, sono state le condizioni del 57enne di Capriolo: avrebbe riportato un serio trauma addominale e dopo le prime cure è stato trasferito d’urgenza al Civile di Brescia e poi ricoverato in chirurgia: le sue condizioni sarebbero critiche, tanto che i medici si sono riservati la prognosi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Solo lievi ferite invece per l’altro camionista, un 49enne: è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale di Desenzano.