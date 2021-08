Moglie al volante, l'auto sbanda e si schianta: marito muore sul colpo

La moglie, sotto shock, è stata portata in ospedale per accertamenti

All’origine dell’incidente sembra esserci stato un colpo di sonno: ieri, domenica 29 agosto, un uomo 55 di origine rumene, residente a Torino, ha perso la vita durante un incidente in autostrada A4 all’altezza di Calcinato, nel tratto tra Brescia est e Desenzano del Garda. Alla guida dell’auto la moglie, una connazionale di quattro anni più giovane: rimasta sotto shock, è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 11: la donna stava viaggiando in corsia di sorpasso, quando ha perso il controllo del mezzo. Nessun altro veicolo è stato coinvolto. Per il passeggero purtroppo non c’è stato nulla da fare: una volta arrivati i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il tratto di autostrada è stato bloccato per ore, registrando oltre 15 chilometri di coda. Nel pomeriggio di domenica si è verificato un altro incidente, ma con conseguenze meno gravi. Il traffico è rimasto paralizzato fino a metà pomeriggio.