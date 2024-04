Schianto in autostrada: ferita una ragazza, code fino a 9 km

Code fino a 9 chilometri lungo l’autostrada A4 per l’incidente che si è verificato poco prima delle 11 di oggi (venerdì 5 aprile) tra l'allaciamento con la A21 e lo svincolo di Brescia Est in direzione di Verona. Dalle prime informazioni raccolte sembra che nello schianto, avvenuto in territorio di Rezzato, siano rimasti coinvolti due veicoli, tra cui un mezzo pesante.



La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata in codice rosso: sul posto è stata inviata un’ambulanza di Brescia soccorso. Il bilancio è di un ferito: una ragazza di 27 anni. Per lei seri traumi, ma le sue condizioni non sarebbero allarmanti: è stata trasportata, in codice giallo, alla clinica Poliambulanza. I rilievi e la dinamica dell’incidente sono al vaglio della Polizia Stradale di Verona Sud che è sul posto per effettuare i rilievi e gestire il traffico.