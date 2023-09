Maxi incidente tra 5 veicoli: coinvolti 2 bambini, coda di 8 chilometri

Lunedì nero sull'autostrada A4, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto 5 veicoli in direzione Milano, tra i caselli di Brescia Est e Brescia Centro.

Lo schianto è avvenuto in prossimità del distributore Esso "San Giacomo Nord", verso le 12.50. Sette in tutto le persone presenti negli abitacoli (tra cui due bambini di 9 e 10 anni), nessuna delle quali sembra essere in gravi condizioni; si contano finora tre ricoveri in codice giallo.

Per i soccorsi sono stati inviati sul posto i vigili del fuoco di Brescia, 4 ambulanze e un'automedica. Pesantissime le ripercussioni sul traffico: la colonna dei mezzi fermi sulla carreggiata ha raggiunto una lunghezza di circa 8 chilometri. La dinamica del sinistro dev'essere ancora accertata.