Maxi incidente, disastro in autostrada: 6 persone coinvolte e caos traffico

Mattinata da incubo quella di oggi (lunedì 25 settembre) lungo l’autostrada A4. Un maxi incidente, avvenuto verso le 8.30 in direzione di Milano, ha reso infatti necessaria la chiusura del tratto compreso tra Seriate e Bergamo. Nella carambola sono rimasti coinvolti tre camion, un furgone e un’auto: uno dei mezzi pesanti si è pure ribaltato riversando l’intero carico sull’asfalto.

Sul posto, da ormai diverse ore, stanno lavorando due squadre dei vigili del fuoco di Bergamo per soccorrere le sei persone coinvolte, che sarebbero miracolosamente tutte illese, e rimuovere i veicoli andati praticamente distrutti nel violento tamponamento. Pesanti le conseguenze per la viabilità : il traffico, già intenso, è andato in tilt con code e rallentamenti in direzione del capoluogo lombardo.Â