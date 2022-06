Schianto tra due auto, un ferito e caos traffico: code chilometriche

Mattinata di passione, quella di mercoledì, per coloro che erano in viaggio sull’autostrada A4, diretti verso il capoluogo lombardo. Un incidente, avvenuto poco prima delle 7 tra Bergamo e Dalmine, ha paralizzato il traffico, già piuttosto intenso: code di oltre 8 chilometri si sono registrate in direzione di Milano.

Secondo i rilievi effettuati dalla polizia stradale di Seriate, si sarebbe trattato di un violento schianto tra due auto, avvenuto tra la quarta e la terza corsia. Fortunatamente, non si segnalano feriti gravi. Sul posto sono state inviate un’ambulanza e un’automedica. Solo per uno dei due automobilisti coinvolti - una donna di 51 anni e un uomo di 52 - si è reso necessario il trasporto in ospedale, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Seri traumi, ma nulla di troppo grave: il ricovero è avvenuto in codice giallo.

Pesanti invece le ripercussioni sulla viabilità: due corsie sono state chiuse per i soccorsi e si sono inevitabilmente formate lunghe colonne di auto.