Maxi incidente: morto un ragazzo e 5 feriti, uno è in gravi condizioni

Tragico incidente sull'autostrada A4, nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 febbraio. A perdere la vita un giovane di 31 anni. Lo schianto è avvenuto poco dopo mezzanotte in direzione Brescia, all'altezza del curvone di Bergamo.



Stando a quanto trapelato finora, sembra che una Volkswagen Golf abbia urtato un minivan Mercedes. A seguito dell'impatto, il minivan ha sbandato finendo per schiantarsi contro il guardrail. A bordo c'era il 31enne: è morto sul colpo (pare sia stato sbalzato fuori dall'abitacolo). L'autista è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII; non è in pericolo di vita.

Nella carambola sono rimaste coinvolte altre due auto, per un totale di quattro veicoli; oltre all'autista, si segnalano 4 feriti lievi. L'autostrada è rimasta chiusa a lungo per permettere le operazioni dei Vigili del Fuoco e degli uomini del 118, sopraggiunti sul posto con tre ambulanze e due auto mediche. Sulla tragedia indagano gli uomini della Polizia Stradale.