Asfalto 'gruviera', auto si stacca dalla bisarca e piomba nella carreggiata opposta

Le piogge incessanti stanno già causando numerosi disagi alla circolazione (come prevedibile). La situazione più critica, nella mattinata di oggi – martedì 27 febbraio – si registra nel tratto gardesano dell’autostrada A4. Probabilmente a causa delle abbandonati precipitazioni, si sono aperte enormi buche nell’asfalto, nel tratto compreso tra Desenzano e Brescia a Est in direzione di Milano, che hanno creato non pochi problemi agli automobilisti in transito.

Molte auto hanno dovuto fermarsi a causa dei danni ingenti agli pneumatici e si è pure sfiorata la tragedia. Verso le 8.13, un’auto si è staccata da una bisarca che viaggiava in direzione della nostra città, piombando nella carreggiata opposta. È andata bene, per fortuna: in quegli istanti nell'altro senso di marcia non transitano veicoli e non si sono quindi registrati feriti.

L’autostrada non è stata chiusa, e i tecnici dell’Anas sono già al lavoro per ripristinare e mettere in sicurezza il manto stradale. Il cantiere sta però creando, inevitabilmente, disagi alla circolazione: verso le 10 di oggi si registravano code di oltre 10 chilometri. Non va meglio sulle strade secondarie: le campagne tra Desenzano e Peschiera sono, infatti, completamente allagate.