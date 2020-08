Auto si schianta, conducente muore sul colpo: traffico nel caos, 6 km di coda

Drammatico incidente sull'autostrada A4 nel pomeriggio di giovedì. Poco prima delle 16, mentre viaggiava verso Brescia un'auto ha improvvisamente sbandato e - senza coinvolgere altri veicoli - si è schiantata a lato della carreggiata, nel tratto compreso tra i caselli di Soave-San Bonifacio e Verona Est.

Sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 con ambulanza ed elisoccorso, ma per il conducente non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Chiamati ad intervenire anche i vigili del fuoco, che sono però rientrati in caserma prima dell'arrivo sul luogo del sinistro, visto che i sanitari sono riusciti da soli ad estrarre la vittima dalle lamiere.

Pesantissimi i disagi sul traffico. La coda in direzione Brescia ha raggiunto una lunghezza di 6,5 chilometri: la situazione è tornata alla normalità dopo oltre due ore.



Fonte: Veronasera.it