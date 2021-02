Pauroso incidente sulla A4: dopo lo schianto due camion vanno a fuoco

Pauroso incidente all'alba di venerdì sull'autostrada A4, nel tratto tra Brescia Ovest e Ospitaletto, in territorio di quest'ultimo in direzione Milano. Intorno alle 6.30 il violento schianto tra due articolati, da cui si è scatenato un furioso incendio.

I due mezzi pesanti, infatti, stavano trasportando glicerina e pellet: una miscela esplosiva. Le conseguenze potevano essere ben peggiore: ma i due autisti dei camion, di 54 e 57 anni, sono riusciti ad abbandonare le cabine prima che fosse troppo tardi.

Dopo l'incidente, chiusa l'autostrada

Sono stati comunque entrambi ricoverati in ospedale, in codice giallo. Provvidenziale anche l'intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brescia, intervenuti con varie squadre e il supporto delle autobotti. L'autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per permettere le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del tratto stradale. Si segnalano, inevitabili, lunghe code da e per Milano.