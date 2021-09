Auto si schianta contro il guardrail, poi finisce per ribaltarsi: paura per un ragazzo

Prima si è schiantato con l'auto contro il guardrail, poi ha finito per ribaltarsi: e? successo nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 settembre lungo l’autostrada A4, nel territorio di Castegnato, in direzione Venezia.

Verso l'una, un ragazzo di 33 anni stava percorrendo il tratto fra Ospitaletto e Brescia Ovest, quando – per cause ancora da accertare – ha perso il controllo del mezzo terminando la sua corsa con le ruote all'aria.

La chiamata ai soccorsi e? partita in codice rosso: sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’auto medica, insieme ai vigili del fuoco di Brescia. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze: il 33enne e? stato portato al Civile, dov’e? stato ricoverato in codice giallo. Le indagini sono state affidate alla sottosezione della polizia autostradale di Seriate. Vista l'ora notturna, non ci sono stati particolari disagi per il traffico.