Spaventosa carambola tra camion e auto, una si ribalta: traffico nel caos

Ancora un incidente in autostrada, questa volta lungo il tratto franciacortino della A4. Per fortuna, a differenza dello schianto avvenuto lungo la A22 a Mantova costato la vita a due uomini, il bilancio non è drammatico.

La paurosa carambola si è verificata poco dopo le 8 di oggi (martedì 14 maggio) tra i caselli di Rovato e Palazzolo, in direzione di Milano. Stando alle prime informazioni trapelate, due camion e due auto si sono scontrati per cause ancora al vaglio della polizia stradale. Dopo l’impatto, una delle macchine si è ribaltata e per il conducente si è temuto il peggio: i soccorsi sono infatti scattati in codice rosso.

Allarme rientrato con l’arrivo dei sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze e un’automedica, e dei vigili del fuoco: solo per la persona che era al volante della macchina capovolta si è reso necessario il trasporto in ospedale, a Chiari. Il ricovero al Mellino Mellini è avvenuto in codice giallo: se la caverà. Illese le altre tre persone coinvolte.

Due corsie della trafficata autostrada sono state chiuse al traffico, per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli: code di oltre 5 chilometri si sono formate tra Rovato e Palazzolo.