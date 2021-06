Si schianta contro un camion, auto ridotta a un groviglio di lamiere

Non si è fatto (quasi) nulla il 60enne che domenica mattina a bordo della sua Mini ha centrato in pieno un camion

Vivo per miracolo, è proprio il caso di dirlo. Pauroso incidente domenica mattina (erano circa le 12.30) in autostrada: sulla A4, tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Est, in territorio di San Polo, una Mini guidata da un 60enne ha centrato in pieno un camion fermo o in fase di rallentamento che si trovava davanti.

Impatto violentissimo: la vettura si è ridotta a un groviglio di lamiere, per liberare il ferito i Vigili del Fuoco l'hanno dovuto fare letteralmente a fette. Ma all'interno, sano e salvo, c'era il conducente: qualche botta e un grande spavento, ma miracolosamente illeso.

E' sempre rimasto cosciente, insomma sta bene: è stato ricoverato in codice giallo in ospedale, per accertamenti, alla Poliambulanza di Brescia. Sul posto anche due ambulanze e una pattuglia della Polizia Stradale, per i rilievi. Non pochi i disagi al traffico, ma tutto è bene quel che finisce bene. Almeno stavolta.