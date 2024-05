Raffica di incidenti: traffico paralizzato, coda di oltre 7 chilometri

Mattinata all'insegna di code e incidenti quella di oggi (venerdì 10 maggio) lungo l’autostrada A4. Schianti per fortuna non gravi, ma le cui conseguenze sulla viabilità, già congestionata, sono state piuttosto pesanti. Si segnalano code sia nel tratto franciacortino che in quello gardesano, sempre in direzione di Venezia.

Ma andiamo con ordine. Il primo sinistro si è registrato poco prima delle 8 tra lo svincolo di Rovato e quello di Ospitaletto: due auto si sono tamponate in territorio di Cazzago San Martino. Per gli automobilisti - due uomini di 46 e 66 anni - nulla di grave e solo per uno di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale: è stato ricoverato alla Poliambulanza di Brescia in codice giallo. Come detto le ripercussioni sulla viabilità sono state pesanti: si sono registrate lunghe code tra Palazzolo e Ospitaletto.

Due ore più tardi, verso le 10, un altro tamponamento tra auto ha mandato in tilt il traffico - già molto intenso - nel tratto gardesano della A4: si registrano code di oltre 7 chilometri tra lo svincolo di Desenzano e quello di Peschiera. Anche in questo caso lievi ferite per le persone coinvolte (due donne di 36 e 42 anni). Poco dopo delle 11 un terzo incidente si è verificato nel tratto cittadino dell’autostrada A4, sempre in direzione di Venezia: provocando nuove code chilometriche.