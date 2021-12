Pauroso incidente in autostrada: morto schiacciato nell'abitacolo

Comincia male, malissimo l'ultima settimana dell'anno. All'alba di lunedì un pauroso incidente ha paralizzato la viabilità sull'autostrada A22, chiusa tra i caselli di Mantova Nord e Mantova Sud ma con ripercussioni fino alle tratte bresciane, in particolare per chi era diretto da e per l'autostrada A4. Nello schianto ha perso la vita un uomo di circa 40 anni, in quel momento alla guida di un furgone.

Morto schiacciato nell'abitacolo

Tutto è successo poco prima delle 4.30. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il furgone avrebbe tamponato l'autoarticolato che aveva di fronte, finendo letteralmente sotto il peso di quest'ultimo. Il conducente dunque sarebbe rimasto schiacciato all'interno dell'abitacolo.

Nello schianto risultano ferite altre due persone, entrambe ricoverate in gravi condizioni. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche l'automedica e le ambulanze dei volontari di Porto Mantovano e della Croce Verde di Mantova. Chilometri di coda.