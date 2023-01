Schianto in autostrada, furgone sbanda e si ribalta: due feriti e traffico in tilt

Spaventoso schianto lungo l'autostrada A21 nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 9 gennaio. Non si registrano feriti gravi, ma il traffico ha subito pesanti disagi: si segnalano code di oltre 4 chilometri tra lo svincolo di Pontevico e quello di Cremona, in direzione di Torino.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 14, al confine tra la provincia di Brescia e quella di Cremona: per cause ancora da chiarire, un furgone avrebbe improvvisamente sbandato urtando lo spartitraffico prima di ribaltarsi nei campi che costeggiano la carreggiata.

Stando alle prime informazioni trapelate, due persone - un ragazzo di 19 anni e un uomo di 47 - sono rimaste ferite nello schianto. I soccorsi sono scattati in codice rosso, ma l'allarme è rientrato dopo l'arrivo dei sanitari del 118: nessuno dei due uomini sarebbe, per fortuna, in condizioni critiche.

Sul posto, oltre a tre ambulanze, sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco di Brescia e una pattuglia della polizia stradale di Cremona.