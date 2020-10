Malore al volante, tir esce di strada: conducente muore sul colpo

Ci sarebbe un malore all’origine del drammatico incidente mortale che si è verificato lunedì pomeriggio lungo l’autostrada A21, all’altezza di Pontevico. Stando alle prime informazioni trapelate, un tir che viaggiava in direzione di Brescia è uscito di strada, finendo contro il guardrail che separa le due carreggiate.

L’allarme è scattato poco prima delle 14 e sul posto sono sopraggiunti in pochi minuti un’ambulanza, l’elisoccorso decollato dal Civile e una squadra dei Vigili del Fuoco di Brescia. Per il camionista, un uomo di 46 anni, non c’è purtroppo stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno provato a lungo a rianimarlo, ma il suo cuore non ha più ripreso a battere. L'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polizia Stradale di Cremona, sul posto per i rilievi di legge.

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente e lievi sono state le ripercussioni sul traffico: la carreggiata Nord è stata chiusa solo per qualche minuto e non si sono registrate code o rallentamenti.