Schianto tra camion, uno si ribalta in mezzo alla strada: coda di 4 chilometri

Traffico nel caos, stamattina, sull'autostrada A21 in direzione Brescia, per un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti, tra Castelvetro Piacentino e Cremona.

I due camion si sono tamponanti poco dopo le 6. A seguito del violento urto, uno dei due si è ribaltato sul fianco sinistro di traverso alla carreggiata, rendendo di fatto impossibile il transito di altri veicoli.

Il camionista è rimasto ferito in modo grave ed è stato portato d'urgenza in ospedale. Per permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli è stato istituito l'obbligo di uscita verso l'A1. Pesanti le ripercussioni sul traffico: si è formata una coda di 4 km e il tratto di strada è stato riaperto solo a mezzogiorno.