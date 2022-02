Incidente sull'autostrada A21: 2 chilometri di coda

Traffico paralizzato sull'autostrada A21, per un incidente stradale avvenuto nel tratto compreso fra il casello di Pontevico e il cavalcavia di San Gervasio Bresciano.

Lo schianto ha interessato un mezzo pesante in direzione Brescia, verso le 8.50 di oggi, lunedì 28 febbraio. Per fortuna, non si segnalano feriti gravi: un giovane di 21 anni è stato soccorso in codice verde da un'ambulanza della Croce Bianca Leno.

Forti, invece, i disagi per gli automobilisti in transito. A un'ora dal sinistro, ancora si segnalavano circa 2 chilometri di coda.