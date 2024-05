Incidente sull'autostrada A21: feriti e caos traffico, 9 km di coda

Inizio di settimana da dimenticare per chi è in viaggio sull'autostrada A21, dove si sono formati 9 chilometri di coda in direzione sud, a causa di un incedente avvenuto nel tratto tra Pontevico e Cremona.

Lo schianto è avvenuto verso le 8 di stamattina e – a due ore di distanza – ancora si segnalano lunghi incolonnamenti. Ad essere coinvolte almeno due automobili e sei persone, tra cui un 54enne, un 55enne, un 57enne e un 61enne: due feriti saranno portati in ospedale con lesioni che, al momento, sembrano essere di media gravità (il ricovero avverrà in codice giallo).

Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze e un'auto medicalizzata, la Polizia Stradale si sta invece occupando della gestione del traffico e di tutti i rilievi del caso.