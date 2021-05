Spaventoso tamponamento, feriti estratti dalle lamiere di un'auto: lunghe code

Spaventoso tamponamento martedì mattina, verso le 8.15, tra i caselli di Pontevico-Robecco e Manerbio dell'autostrada A21, in direzione di Brescia.

Tra i veicoli coinvolti anche un'Audi nera, andata completamente distrutta. Due le persone portate in ospedale con lesioni serie: si tratta di un 42enne e di un 48enne.

Per i soccorsi sono intervenuti sul posto ambulanze e pompieri, insieme agli agenti della Stradale che indagano sull'accaduto.



Pesanti le ripercussioni sul traffico: l'autostrada è stata temporaneamente chiusa per permettere l'operazioni di soccorso (è stato necessario tagliare le lamiere dell'abitacolo per estrarre i feriti). Lunghe ed inevitabili le code.